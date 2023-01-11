Около 240 км отремонтировали по нацпроекту в Томской области в 2022 году
В Томской области в 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок около 240 км покрытия. Об этом региональная администрация сообщает в среду, 11 января.
На региональной дорожной сети отремонтировано 215,2 км, в Томске — 18,3 км, в ЗАТО Северск — 4,2 км. Общая стоимость работ составила около 5 млрд рублей. Средства были выделены из бюджетов всех уровней.
Кроме того, по нацпроекту в регионе установили 2,3 тыс. дорожных знаков, более 48 тыс. м барьерных и пешеходных ограждений, свыше 4,6 тыс. направляющих устройств.
Как уточняет РИА «Томск», с 2022 года по нацпроекту БКАД также начали ремонтировать мосты и путепроводы. Благодаря этому в Томске удалось возобновить движение по путепроводу в районе Кузовлевского тракта, который находился в аварийном состоянии. Сейчас продолжается ремонт основного моста через Томь, завершить его планируется в 2023 году.