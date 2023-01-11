Кинокритик оценил эффективность выступления Зеленского на «Золотом глобусе»

Обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев в среду, 11 января, объяснил цель выступления президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения наград «Золотой глобус».

Как пояснил эксперт, причиной политических выступлений на кинопремиях отчасти является советское кино.

«С самого начала киноискусства Голливуд позиционировал себя как индустрия развлечений, а советское кино — как искусство политическое, гражданское, пропагандистское. Со временем и европейское кино в виде кинофестивалей, и много лет спустя Голливуд приняли эту идею. Поэтому на церемониях зачитываются манифесты, фильмы рассматриваются с точки зрения не только искусства, но и публицистического содержания, и это давно никого не удивляет», — отметил он.

Фестивали и премии являются частью остального мира, в том числе политического, а эстетические мероприятия с «искусством для искусства», хотя и существуют, обречены на маргинальный статус, добавил Сычев. Когда же разговор ведется с широкой аудиторией, политики не удастся избежать. Кроме того, кинокритик предположил, что на предстоящей церемонии вручения кинопремии «Оскар» политического контекста будет еще больше.

Говоря о выступлениях Зеленского, Сычев отметил, что речи главы украинского государства однообразны — в них мало фактуры и много абстрактных лозунгов. Однако украинский лидер рассматривается Западом как человек года, поэтому его появление носит чисто символический характер.

«Понятно, что за ходом конфликта вряд ли внимательно следит хоть один член HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы. — Ред.) или кто-то из приглашенных гостей. Но на словах все поддерживают Украину и лично Зеленского, хотя стоит отметить, что многим другим странам, которым было бы что сказать гостям «Глобуса», трибуны не предоставили», — подчеркнул обозреватель «Известий».

Политика — неотъемлемая часть подобных шоу, заключил Сычев.

Ранее в этот день стало известно, что Зеленский представил свое видеообращение к участникам церемонии «Золотой глобус», прошедшей в Лос-Анджелесе в ночь на среду, в котором заявил, что третьей мировой войны не будет.

80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2022 год прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 11 января. По данным Variety, Зеленского на ней представил актер Шон Пенн, который приезжал в Киев в ноябре 2022 года.

В сентябре 2022 года Генассамблея ООН предоставила Зеленскому право выступить на заседании сессии в формате записанного заранее видеообращения. 22 сентября он представил мировой общественности пять пунктов для достижения мира на Украине, в котором, по словам политика, нет только нейтральности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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