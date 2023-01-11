Песков высказался о расклеенных в школах Киева плакатах с Чебурашкой «оккупантом»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал 11 января на брифинге появившиеся в киевских школах плакаты с Чебурашкой, названным «оккупантом».

Журналисты спросили у Пескова о том, как в Кремле могут объяснить то, что на Украине увидели «оккупантов» в российском фильме «Чебурашка». Представитель Кремля отметил, что это должны объяснять украинским детям их родители и Киев в целом.

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», — сказал он.

О том, что на фоне успешного проката в России фильма «Чебурашка» в киевских образовательных учреждениях появились эти плакаты, стало известно ранее в этот день. На плакатах также есть надпись, адресованная украинцам, которым нравится Чебурашка. Им предложено перебраться в Россию.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Еще в августе прошлого года сенатор Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что русофобия является самой большой ошибкой Украины. Тем временем, в марте на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. Отмечалось, что решение было принято Киевом с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».