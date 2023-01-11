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На Украине назвали Чебурашку «оккупантом»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В школах Киева на фоне успешного проката в России фильма «Чебурашка» появились плакаты, в которых главный герой киноленты перечеркнут и назван «оккупантом». Об этом сообщает 11 января интернет-издание «Украина.ру».

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«Скорее всего, это связано с небывалым успехом фильма про ушастого персонажа. ‹...› Видимо, фильмом заинтересовались и украинские дети, а для бандеровцев любой интерес украинцев к России что нож острый», — отмечает издание.

На плакате также адресована надпись тем, кому нравится Чебурашка. Им предлагают уехать в Россию.

Более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку. Общее число зрителей превысило 4,7 млн человек, а общая касса перешла через порог в 3 млрд рублей.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), эта лента стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

В августе прошлого года депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима.

Тогда сенатор Совета Федерации Сергей Цеков указал, что русофобия является самой большой ошибкой Украины.

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