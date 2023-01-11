Реклама
Прямой эфир
Общество
Москалькова призвала помочь желающим приехать к родственникам в РФ украинцам
Мир
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
Экономика
В Кремле скептически оценили прогнозы потерь РФ от потолка цен на нефть
Общество
В Минздраве заявили о стабильной ситуации с производством и поставками лекарств
Авто
В России можно заказать новый Skoda Kodiaq из Китая
Наука
«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
Мир
В Польше заявили о намерении получить репарации от ФРГ в течение нескольких лет
Мир
СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева
Общество
Построенную в Раменках транспортную развязку ввели в эксплуатацию
Авто
Suzuki провела мировую премьеру электрокроссовера eVX
Спорт
Малкина признали первой звездой дня в НХЛ
Общество
В Мелитополе из библиотек изъяли более 5 тыс. экстремистских книг

В Кремле назвали информационной диверсией сообщения о запрете на выезд пригодных к службе

0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января на брифинге журналистам опроверг данные Главного управления разведки Украины о том, что российские власти якобы запретили выезд из страны граждан, пригодных к службе.

«Это обычная информационная утка, информационная диверсия», — сказал Песков.

Зайти с тыла: регионы получат право помогать военкоматам
Какая поддержка им требуется по итогам прошедшей частичной мобилизации

Несколько дней назад Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации. Он также призвал не придавать значения недостоверной информации в Telegram-каналах.

В конце ноября представитель Кремля указал на недостоверность сообщений о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. 31 октября российский лидер сообщил, что мобилизация завершена.

Позже глава государства отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.

Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023