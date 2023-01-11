В Кремле назвали информационной диверсией сообщения о запрете на выезд пригодных к службе
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- В Кремле назвали информационной диверсией сообщения о запрете на выезд пригодных к службе
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 января на брифинге журналистам опроверг данные Главного управления разведки Украины о том, что российские власти якобы запретили выезд из страны граждан, пригодных к службе.
«Это обычная информационная утка, информационная диверсия», — сказал Песков.
Несколько дней назад Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации. Он также призвал не придавать значения недостоверной информации в Telegram-каналах.
В конце ноября представитель Кремля указал на недостоверность сообщений о временном запрете выезда в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. 31 октября российский лидер сообщил, что мобилизация завершена.
Позже глава государства отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.
Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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