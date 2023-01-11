Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков

Совет директоров «Почты России» принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место бывшего главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова. Это следует из заявления компании в среду, 11 января.

«Решение: освободить от должности генерального директора АО «Почта России» Максима Алексеевича Акимова… Решение: назначить на должность генерального директора АО «Почта России» Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года», — говорится в сообщении.

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