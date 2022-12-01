Михаил Волков возглавит «Почту России»

Правительство РФ направило в наблюдательный совет «Почты России» директиву о назначении на должность гендиректора компании Михаила Волкова. Текст документа опуликован на сайте правитеьства РФ в четверг, 1 декабря.

Согласно документу, «представители государства в совете директоров предприятия должны проголосовать за освобождение от должности действующего генерального директора Максима Акимова и поддержать назначение на этот пост Михаила Волкова».

Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

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