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Михаил Волков возглавит «Почту России»

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Фото: Почта России
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Правительство РФ направило в наблюдательный совет «Почты России» директиву о назначении на должность гендиректора компании Михаила Волкова. Текст документа опуликован на сайте правитеьства РФ в четверг, 1 декабря.

Согласно документу, «представители государства в совете директоров предприятия должны проголосовать за освобождение от должности действующего генерального директора Максима Акимова и поддержать назначение на этот пост Михаила Волкова».

Документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Новость дополняется.

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