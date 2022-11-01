«Почта России» протестировала карго-скутеры для почтальонов

«Почта России» протестировала несколько моделей карго-велосипедов и скутеров для доставки почты и посылок в «последней миле» (последний этап доставки посылки до получателя. — Ред.), рассказал руководитель департамента транспортного обеспечения компании Евгений Антоник в ходе онлайн-выступления на Международном форуме «Автонет-2022» 1 ноября.

Компания протестировала карго-велосипед Konyok, карго-скутер EcoGet и велосипед-трицикл EcoGet, отметил Антоник. Отзыв по итогам одного месяца тестов этих транспортных средств пока смешанный, уточнил он.

«Основной вопрос — стоимость серийных образцов и срок полезного использования. Вторичные, но не менее важные вопросы — удобство использования, безопасность, возможность круглогодичного использования», — говорится в представленной презентации Антоника.

Ранее, 12 мая, компания протестировала электрогрузовик Drive Electro, предназначенный для перевозки посылок и писем по Москве. Специалисты проанализировали снижение воздействия на окружающую среду, а также «шумовое загрязнение» от машины.