«Почта России» протестирует электрогрузовик Drive Electro

«Почта России» намерена протестировать электрогрузовик компании Drive Electro, предназначенный для перевозки посылок и писем по Москве. Как сообщили в российском почтовом гиганте 12 мая, электрогрузовик будут тестировать для городской доставки отправлений от сортировочных центров до отделений.

Грузоподъемность машины с электроприводом составляет 4 т, максимальная скорость — 110 км/ч, а запас хода — 400 км пустым и 250 км при полной загрузке. При этом зарядка грузового электрокара может происходить в двух режимах: стандартная и быстрая. Время полного заряда батареи при стандартной зарядке составляет 2 часа, а при быстрой — 1 час.

Специалисты «Почты» проанализируют снижение воздействия на окружающую среду, а также «шумового загрязнения» от электрогрузовика с учетом расположения части отделений в жилом массиве. Как отметил заместитель генерального директора по логистике «Почты России» Сергей Сергушев, в автопарке компании уже имеется несколько грузовых электромобилей разных производителей, которые там тестируют в полевых условиях.

«Теперь мы сможем сравнивать электрокары не только с классическими дизельными и газовыми грузовиками, но и между собой. Мы получим более развернутую картину по возможностям и потенциалу разных производителей, а также поймем, насколько существующие электромобили могут решать задачи «Почты России», — приведена цитата Сергушева в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Известий».