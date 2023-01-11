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Foreign Policy узнал о поставках Турцией кассетных боеприпасов Киеву

Foreign Policy: в ноябре 2022 года Турция негласно передала Украине кассетные боеприпасы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Об этом 10 января сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.

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«Турция с конца 2022 года начала отправлять на Украину разработанные США кассетные бомбы, используемые в артиллерии», — говорится в материале.

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Отмечается, что Соединенным Штатам запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака.

После того как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, уточняет автор статьи. При этом в публикации отмечается, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

Несмотря на то что Турция в ряде областей сближается с Россией, она в то же время оказывает большую военную поддержку Украине, указывает издание.

Ранее, 8 декабря, американский телеканал CNN сообщал, что США не гарантировали, но и не давали однозначного отказа Украине по поставкам кассетных боеприпасов. На фоне заявлений высших должностных лиц США о полной поддержке и военном обеспечении Украины киевские власти четко дали Вашингтону понять, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые «в настоящее время пылятся на складах».

27 октября сообщалось, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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