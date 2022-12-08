CNN узнал об отсутствии решения у США по поставкам кассетных боеприпасов Украине

США не гарантировали, но и не давали однозначного отказа Украине по поставкам кассетных боеприпасов, о чем 7 декабря сообщил американский телеканал CNN.

По словам высокопоставленных источников телеканала, в администрации президента США Джо Байдена на протяжении нескольких месяцев ставили под сомнение просьбы Киева о поставках этого вида оружия, однако категорически не отказывались от этой инициативы.

На фоне заявлений высших должностных лиц США о полной поддержке и военном обеспечении Украины, киевские власти четко дали Вашингтону понять, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые «в настоящее время пылятся на складах».

Отмечается, что в настоящий момент решение администрации Байдена находится под вопросом из-за законодательных ограничений конгресса о запрете поставок США кассетных снарядов.

«Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 декабря, правительство Германии распорядилось передать Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя 20 бронетранспортеров (БТР) Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

В конце октября сообщалось, что Киев требует от США и стран Европе поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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