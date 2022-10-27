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Сюжет:

FP узнало о требовании Киева к США и ЕС поставить высокоточные снаряды

Foreign Policy: Украина потребовала у США и ЕС кассетные и высокоточные снаряды
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы. Об этом говорится в статье военного обозревателя издания Foreign Policy Джета Детша, опубликованной 26 октября.

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«Украинские чиновники продолжают требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов... а также их европейские аналоги», — говорится в материале.

По данным автора статьи, официальные лица Украины настаивают на поставках этих боеприпасов последние два месяца. Кассетные боеприпасы позволяют уничтожать большое количество живой силы и даже танки.

«В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы», — отметил Детш.

Как отметила депутат Верховной рады Александра Устинова, украинцы также просят поставить кассетные боеприпасы BONUS совместного шведско-французского производства, которые совместимы с натовскими артиллерийскими орудиями, а также управляемые высокоточные бомбы компаний Boeing и Saab.

27 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон всё больше вовлекается в конфликт на Украине. По его словам, трудно предугадать, насколько далеко в США готовы пойти в обострении с РФ, остается надеяться, что Белый дом и Пентагон всё же в состоянии остановиться у «опасной черты».

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин указал, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России.

Путин подчеркнул, что Запад сделал своим оружием тотальную русофобию и десятилетиями взращивал ненависть к России, прежде всего на Украине, «которой они готовили участь антироссийского плацдарма». Он указал, что украинцев «превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее еще в 2014 году».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля. Ключевые цели спецоперации — защита ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве неоднократно подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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