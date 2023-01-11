Реклама
Прямой эфир
Мир
Ведущий Fox News Карлсон заявил о замалчивании СМИ реального положения дел на Украине
Общество
Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Недвижимость
Более 72% россиян интересовались покупкой вторичного жилья в первые дни года
Мир
Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины
Общество
Вильфанд предрек потепление в Москве с 13 января
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в Филадельфии
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Культура
Началась 80-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Происшествия
Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Чернухино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Сюжет:

Политолог осудил инвестиции Европарламента в кассетные бомбы

Немецкий политолог Хамер заявил, что инвестиции в кассетные бомбы лишат Европу денег
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионный фонд Европарламента (ЕП) столкнулся с рядом проблем, он практически обанкротился. Инвестиции в оружейную промышленность, производящую кассетные боеприпасы, приведут к тому, что деньги уйдут из Европы. Такое мнение высказал немецкий политолог Айк Хамер «Известиям».

«Самое ужасное то, что пенсионный фонд инвестирует в компании, которые производят кассетные бомбы. И этот фонд инвестирует за пределы Европы, то есть он не верит в европейскую экономику. И что тогда европейцы должны об этом думать, если их политики инвестируют в свои личные пенсионные выплаты в компании, которые находятся за границей. На мой взгляд, это выглядит лицемерно», — сказал эксперт.

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации
А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

Хамер обратил внимание, что деньги уходят из Европы. Кроме того, он отметил, что кассетные бомбы запрещены всеми международными нормами и правилами. Таким образом, Европа финансирует производство запрещенных бомб на деньги своих налогоплательщиков.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023