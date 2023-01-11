Политолог осудил инвестиции Европарламента в кассетные бомбы

Пенсионный фонд Европарламента (ЕП) столкнулся с рядом проблем, он практически обанкротился. Инвестиции в оружейную промышленность, производящую кассетные боеприпасы, приведут к тому, что деньги уйдут из Европы. Такое мнение высказал немецкий политолог Айк Хамер «Известиям».

«Самое ужасное то, что пенсионный фонд инвестирует в компании, которые производят кассетные бомбы. И этот фонд инвестирует за пределы Европы, то есть он не верит в европейскую экономику. И что тогда европейцы должны об этом думать, если их политики инвестируют в свои личные пенсионные выплаты в компании, которые находятся за границей. На мой взгляд, это выглядит лицемерно», — сказал эксперт.

Хамер обратил внимание, что деньги уходят из Европы. Кроме того, он отметил, что кассетные бомбы запрещены всеми международными нормами и правилами. Таким образом, Европа финансирует производство запрещенных бомб на деньги своих налогоплательщиков.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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