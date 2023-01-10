Реклама
Прямой эфир
Мир
Представитель республиканцев призвал США сократить траты на вооружение Киева
Мир
Алиев заявил о планах Азербайджана экспортировать 24 млрд кубометров газа
Мир
Глава МИД Латвии назвал разгром России сферой интересов Риги
Пресс-релизы
14 января на сцене Vegas City Hall пройдет детский музыкальный спектакль «В поисках Рождества»
Армия
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
Мир
В Турции заявили о поддержке плана Киева по урегулированию из десяти пунктов
Общество
Завершена установка первого пролета левой автодорожной части Крымского моста
Туризм
РФ и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами
Мир
Венгрия выступила против приема Косово в Совет Европы
Мир
Эксперты признали паспорт Японии лучшим в мире на 2023 год
Экономика
Минфин России заявил о 2,3% ВВП дефицита бюджета в 2022 году
Политика
Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций

Доля валютных вкладов снизилась до исторического минимума в ноябре 2022 года

ЦБ: доля валютных депозитов россиян в банковском секторе в ноябре снизилась до 9,7%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля валютных вкладов россиян в банковском секторе по итогам ноября 2022 года снизилась до исторического минимума — 9,7%, следует из данных Центробанка, с которыми «Известия» ознакомились 10 января.

Вкладно вышло: депозит стал наиболее доходным инструментом в 2022 году
На чем консервативному инвестору стоит сфокусироваться в 2023-м

По информации регулятора, объем таких депозитов составил 3,38 трлн рублей. Показатель оказался минимальным с 2014 года.

11 ноября стало известно, что доля вкладов граждан в валюте в сентябре достигла уровня в 9,9%, в августе — 11,4%.

Доля вкладов россиян в валюте сокращается с начала весны.

Как сообщалось 2 декабря, согласно исследованию «Финам», самой популярной валютой для хранения сбережений у опрошенных россиян является рубль (51%).

Доллар США предпочитают 20% респондентов, юань — 14% инвесторов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023