Доля валютных вкладов снизилась до исторического минимума в ноябре 2022 года
Доля валютных вкладов россиян в банковском секторе по итогам ноября 2022 года снизилась до исторического минимума — 9,7%, следует из данных Центробанка, с которыми «Известия» ознакомились 10 января.
По информации регулятора, объем таких депозитов составил 3,38 трлн рублей. Показатель оказался минимальным с 2014 года.
11 ноября стало известно, что доля вкладов граждан в валюте в сентябре достигла уровня в 9,9%, в августе — 11,4%.
Доля вкладов россиян в валюте сокращается с начала весны.
Как сообщалось 2 декабря, согласно исследованию «Финам», самой популярной валютой для хранения сбережений у опрошенных россиян является рубль (51%).
Доллар США предпочитают 20% респондентов, юань — 14% инвесторов.