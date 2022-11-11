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Доля валютных вкладов снизилась до исторического минимума в сентябре

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Доля вкладов россиян в валюте снизилась до исторического минимума в 9,9% в сентябре. Прошлый рекорд фиксировался в августе — 11,4%. Об этом говорится в данных Центробанка (ЦБ), с которыми ознакомились «Известия».

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Отмечается, что в июле фиксировался рекорд в 11,5%, он обновил исторический минимум конца 2007-го (12,9%). Доля вкладов граждан в валюте сокращается с начала весны: по состоянию на 1 марта она составляла 19,3%.

Крупные банки подтвердили «Известиям» тенденцию. Доля вкладов в валюте снижается после введения западных антироссийских санкций, в том числе в отношении крупнейших кредитных организаций, отметили в Совкомбанке. Там пояснили, что доллары и евро стали «токсичными» для банков и их клиентов.

Кроме того, многие игроки рынка уменьшили ставки по долларовым вкладам почти до нуля и ввели комиссии по валютным счетам. В ПСБ сообщили, что в этом году на фоне антироссийских санкций портфель пассивов физлиц в валюте снизился втрое.

Ранее Центробанк отмечал сохранение низкого интереса населения к сбережениям в валюте. Околонулевые ставки и стремление банков ограничить свои валютные операции путем введения комиссий за обслуживание таких счетов сделали депозиты в долларах и евро в значительной степени непривлекательными для вкладчиков, пояснялось в июльском отчете регулятора.

По данным ЦБ, россияне по состоянию на 1 октября хранили на валютных вкладах в банках сумму, эквивалентную 3,42 трлн рублей. Это на 49% меньше, чем в начале 2022-го: тогда физлица держали на депозитах в валюте 6,71 трлн. Все средства граждан в банках на начало сентября, включая рублевые, валютные и текущие счета, оценивались в 33,8 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Немедленно и верно: дедолларизация вкладов обновила минимум

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