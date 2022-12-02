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Более половины россиян хранят сбережения в рублях

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Самой популярной валютой для хранения сбережений у россиян является рубль. Так ответил 51% опрошенных брокером инвесторов, говорится в исследовании «Финам», с которым ознакомились «Известия» 2 декабря.

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Несмотря на введенные ограничения, продолжает пользоваться спросом и американская валюта — доллар США предпочитают 20% респондентов. Стремительно набирает популярность китайский юань, который выбирают для хранения капитала 14% опрошенных инвесторов. Более экзотичные для россиян валюты (например, армянский драм или тенге) занимают незначительную долю в валютной корзине россиян.

В последнее время рубль показывает удивительную устойчивость, вызывая доверие россиян, объясняет возросшую популярность национальной валюты аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Российская валюта укрепилась до текущего уровня на фоне небывалого в истории России падения импорта, что значительно перевесило падение экспорта и привело к искривлению торгового баланса. Также на сбережения суммой более $10 тыс. банки ввели довольно большие комиссии, и это делает доллар не таким привлекательным активом для сбережений в России», — рассказал он.

Впрочем, предупреждает аналитик, стабильность рубля не сможет длиться вечно — рано или поздно ограничения снимут, и тогда российская валюта может значительно ослабнуть, как это уже происходило в марте текущего года.

Ранее, 10 ноября, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала «Известиям», что в банках России продолжит расти объем рублевых сбережений россиян, но их доля может незначительно уменьшиться. Как она тогда отмечала, около 90% средств физлиц к тому моменту было размещено в российских банках в национальной валюте. При этом год назад доля текущих счетов и вкладов в инвалюте достигала 20%.

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