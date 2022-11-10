Эксперт спрогнозировала рост объема рублевых средств россиян в банках

В банках России продолжит расти объем рублевых сбережений россиян, но их доля может незначительно уменьшиться, сообщила «Известиям» 10 ноября директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее словам, в настоящее время около 90% средств физлиц размещено в российских банках в национальной валюте. При этом год назад доля текущих счетов и вкладов в инвалюте достигала 20%, добавила она.

«Объем рублевых средств в банках будет продолжать расти, однако их доля может незначительно снизиться ввиду появления у населения интереса к некоторым иностранным валютам, в том числе к китайскому юаню», — заключила Носова.

Накануне экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман рассказал «Известиям», что банковские вклады являются одними из самых безопасных и надежных способов, позволяющих сохранить, а в некоторых случаях и приумножить капитал. При этом он отметил, что риски могут возникнуть в том случае, если сумма депозита превышает максимально подпадающую под страхование — 1,4 млн рублей.