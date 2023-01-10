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Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций

Пушков: обращение Польши к США по поводу репараций является признаком нарушения равновесия мировой системы
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Просьба Польши к конгрессу США о помощи и получении репарации от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, является признаком нарушения равновесия мировой системы. Такое мнение во вторник, 10 января, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещение ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Варшава находится в первых рядах тех, кто хочет воспользоваться этим процессом.

О том, что Польша обратилась к конгрессу США по поводу репараций, рассказал ранее в этот день заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Он отметил, что рассчитывает на поддержку американской стороны в вопросе получения Польшей компенсации. Мулярчик также подчеркнул, что между Берлином и Варшавой не заключалось никаких двусторонних соглашений по поводу репараций.

4 января Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой вопрос репараций. По мнению немецкого правительства, вопрос компенсаций за ущерб времен Второй мировой войны закрыт и не подлежит обсуждению. Накануне Мулярчик направил обращение в ООН с просьбой поддержать требования Польши.

До этого, 20 декабря, замглавы польского МИДа сообщал, что подобные запросы были также направлены в Совет Европы и ЮНЕСКО. По его словам, ФРГ не желает вести диалог.

О намерении польской стороны направить в Германию ноту о выплате репараций стало известно в сентябре. В свою очередь, правительство ФРГ сообщало, что Польша отказалась от компенсации в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

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