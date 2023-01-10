Пушков объяснил обращение Польши к США по вопросу репараций

Просьба Польши к конгрессу США о помощи и получении репарации от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, является признаком нарушения равновесия мировой системы. Такое мнение во вторник, 10 января, выразил российский сенатор Алексей Пушков.

«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещение ущерба 80-летней давности после того, как этот вопрос уже был закрыт, — верный признак нарушения равновесия мировой системы, и в том числе западной системы. Все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос», — написал он в Telegram-канале.

Сенатор добавил, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Варшава находится в первых рядах тех, кто хочет воспользоваться этим процессом.

О том, что Польша обратилась к конгрессу США по поводу репараций, рассказал ранее в этот день заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. Он отметил, что рассчитывает на поддержку американской стороны в вопросе получения Польшей компенсации. Мулярчик также подчеркнул, что между Берлином и Варшавой не заключалось никаких двусторонних соглашений по поводу репараций.

4 января Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой вопрос репараций. По мнению немецкого правительства, вопрос компенсаций за ущерб времен Второй мировой войны закрыт и не подлежит обсуждению. Накануне Мулярчик направил обращение в ООН с просьбой поддержать требования Польши.

До этого, 20 декабря, замглавы польского МИДа сообщал, что подобные запросы были также направлены в Совет Европы и ЮНЕСКО. По его словам, ФРГ не желает вести диалог.

О намерении польской стороны направить в Германию ноту о выплате репараций стало известно в сентябре. В свою очередь, правительство ФРГ сообщало, что Польша отказалась от компенсации в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.