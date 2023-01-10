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Польша попросила конгресс США помочь с получением репараций от ФРГ

Польша направила в конгресс США обращение с просьбой о помощи в получении репараций от ФРГ
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Фото: Global Look Press/imago stock&people, via www.imag
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Польша обратилась к конгрессу США с просьбой о помощи в получении репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом 10 января рассказал заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик во время пресс-конференции в Варшаве.

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По словам польского замминистра, обращение к конгрессу США станет логичным шагом, поскольку якобы именно эта страна сейчас отвечает за соблюдение международного права. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку американской стороны в вопросе получения Польшей компенсации. Он также добавил, что между Берлином и Варшавой не заключалось никаких двусторонних соглашений по поводу репараций.

«Я хочу подчеркнуть, что до сих пор Германия не возместила Польше военные потери; также польские граждане не получили соответствующей компенсации от немецкого государства. Мы видим здесь абсолютную асимметрию в отношении к польскому государству, а также к гражданам нашей страны после Потсдамской конференции», — цитирует Мулярчика польский новостной портал Radio RMF 24.

Ранее, 4 января, Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой вопрос репараций. По мнению немецкого правительства, вопрос компенсаций за ущерб времен Второй мировой войны закрыт и не подлежит обсуждению. Накануне Мулярчик направил обращение в ООН с просьбой поддержать требования Польши.

До этого, 20 декабря, замглавы польского МИДа сообщал, что подобные запросы были также направлены в Совет Европы и ЮНЕСКО. По его словам, ФРГ не желает вести диалог.

О намерении польской стороны направить в Германию ноту о выплате репараций стало известно в сентябре. В свою очередь, правительство ФРГ сообщало, что Польша отказалась от компенсации в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.

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