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Опубликованы кадры доставки в больницу пострадавших при жесткой посадке Ан-2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 10 января появились кадры транспортировки в больницу пострадавших при жесткой посадке в Ненецком автономном округе (НАО) самолета Ан-2.

Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, упал 9 января в 10 км от поселка Каратайка. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

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В результате произошедшего погибли два человека, в том числе пилот. У пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Их доставили на снегоходах в амбулаторию поселка Каратайка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

10 января в пресс-службе Нарьян-Марского объединенного авиаотряда рассказали, что Ан-2 не смог зайти на посадку в поселке Каратайка из-за непогоды и планировал уходить на запасной аэродром в Варандее.

В пресс-службе комитета информационной политики и СМИ НАО сообщили в свою очередь, что вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 послужило непрогнозируемое сильное обледенение. Там также отметили, что самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты.

Следственный комитет России (СКР) проверит действия сотрудников Нарьян-Марского объединенного авиаотряда.

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