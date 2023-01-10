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В ОДКБ отреагировали на отказ Армении от проведения совместных учений в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прорабатывает варианты проведения совместных учений с Миротворческими силами ОДКБ не на территории Армении, а в других странах — членах организации. Об этом во вторник, 10 января, сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович, комментируя отказ Еревана от намеченных на этот год совместных учений.

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«В Объединенном штабе ОДКБ в настоящее время вырабатываются предложения о возможности проведения такого учения на территории других государств — членов ОДКБ и уточнении Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год», — сказал Щегрикович.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, исходя из сложившейся ситуации, Армения в этом году считает нецелесообразным проводить учения на своей территории, напоминает «Газета.ru».

Он добавил, что минобороны Армении в письменной форме уведомило об этом объединенный штаб ОДКБ, что также подтвердил Щегрикович. До этого Пашинян заявлял, что внутри ОДКБ нет общего согласия по поводу агрессии Азербайджана в отношении Армении. Всё это, считает премьер-министр, наносит урон имиджу организации.

В Кремле в свою очередь намерены прояснить отказ Армении от проведения учений ОДКБ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «отказ Армении от проведения в 2023 году на ее территории учений ОДКБ является новым заявлением». Он добавил, что Москва будет продолжать диалог с Ереваном, «включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными».

1 января в Минобороны России сообщили, что за пределами страны планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении. В рамках военного сотрудничества в текущем году в РФ также запланировано проведение восьми международных учений.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

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