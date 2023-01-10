В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снизился на 52% за последнюю неделю. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора во вторник, 10 января.
Уточняется, что общее количество заболевших превысило 580 тыс. человек.
Тем не менее глава ведомства Анна Попова отметила, что, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой.
Глава Роспотребнадзора поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, напомнив об обязательном параллельном тестировании на грипп и COVID-19.
До этого, 6 января, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал отличительные симптомы гриппа В. По его словам, это осиплость и изменение голоса.
Двумя днями ранее Гинцбург отмечал, что, по его мнению, в России место вируса гриппа А в обозримом будущем займет вирус гриппа B, который обладает более низким эпидемическим потенциалом. Он добавил, что вирус типа B циркулирует уже не один год и в отличие от своего предшественника не провоцирует пандемии.
По данным Роспотребнадзора на 3 января, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа — 81,3%, наиболее распространенным является тип А(H1N1)2009 — 60,8%.