В РФ намерены увеличить аудиторию digital-сервисов

Власти планируют увеличить аудиторию российских digital-сервисов. Планы хотят реализовать за семь лет, выяснили «Известия». Аудитория соцсетей и мессенджеров должна стать шире на 25%, до 120 млн человек. Планируется также, что количество зрителей RuTube вырастет в четыре раза, до 48 млн. Число пользователей онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» возрастет более чем в девять раз, до 83 млн. По мнению экспертов, для социальных сетей и мессенджеров такой сценарий можно реализовать, передает телеканал «Известия». Но раскрутить подобным образом отдельно взятый онлайн-кинотеатр будет сложно из-за высокой конкуренции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.