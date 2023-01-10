Американский предприниматель Илон Маск снова поделился разоблачениями из Twitter. Члену правления Pfizer Скотту Готлибу не понравился пост о том, что естественный иммунитет после заражения превосходит защиту от вакцины. Публикация могла способствовать снижению продаж препаратов, передает телеканал «Известия». Twitter пометил пост как вводящий в заблуждение по рекомендациям Pfizer.

Компания Pfizer имеет длинную историю нарушения законов и этики фармацевтической промышленности. В 2009 году компания согласилась выплатить $2,3 млрд за урегулирование вопросов, связанных с мошенничеством в сфере здравоохранения. В 1996 году Pfizer провела испытания антибиотика в Нигерии, в результате которых погибли 11 детей.

Маск прокомментировал разоблачение компании.

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