Кучера рассказал о посадке самолета из-за «минирования» на военной базе в Индии

Выполняющий рейс Москва — Гоа самолет, который 10 января вынужденно посадили из-за сообщения о «минировании», приземлился не в гражданском аэропорту, а на военной базе в индийском штате Гуджарат. Об этом рассказал актер Оскар Кучера, находившийся на борту.

«Мы в штате Гуджарат приземлились по дороге в Гоа. Мы пролетели уже шесть часов, и командир экипажа объявил, что мы должны резко приземлиться неизвестно где. <…> Поступил звонок, что на борту нашего самолета бомба. Нам этого не сказали, естественно. Мы в неведении пребывали», — поделился с «Известиями» Кучера.

По его словам, после выхода из самолета пассажиров встретили военные с автоматами, которые тщательно досматривали россиян и их багаж. Актер подчеркнул, что по итогу бомбу на борту не нашли.

Накануне вечером стало известно о вынужденной посадке самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа.

Как рассказали пассажиры, самолет более трех часов проверяли в Индии после сообщения о минировании. Порядка 250 пассажиров авиалайнера были вынуждены сидеть в аэропорту в ожидании окончания проверки. До этого Кучера рассказывал, что еще изначально вылет был задержан на 17,5 часа.