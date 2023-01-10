Бывший адвокат Трампа получил повестку в суд

Руди Джулиани, союзник и бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа, получил повестку в Вашингтонский суд. Как сообщает агентство Bloomberg 10 января, Джулиани вызвали туда в начале ноября.

«Руди Джулиани, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд для дачи показаний и предоставления документов федеральному жюри в Вашингтоне», — пишет издание.

Какую информацию запрашивают у политика в повестке, остается неизвестным, как и официальный статус его показаний.

В июне 2021 года «Известия» писали об отстранении Джулиани от юридической практики. Поводом для решения стали высказывания адвоката. Юрист заявлял о фальсификации результатов выборов президента США. Суд постановил, что слова Джулиани угрожали общественным интересам.

В настоящее время против самого Трампа ведется разбирательство.

Так, 23 декабря сообщалось, что специальный комитет палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий в январе 2021 года, рекомендовал запретить Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Данная рекомендация была сделана в ходе сбора отчета о расследовании случившегося в Капитолии.

В тот же день стало известно, что спецкомитет рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Трамп в свою очередь назвал опубликованный доклад о расследовании штурма Капитолия охотой на ведьм.

Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.