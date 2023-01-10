Космический корабль Cargo Dragon успешно отстыковался от МКС

Космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX без экипажа успешно отстыковался от зенитного порта модуля Harmony Международной космической станции (МКС). Об этом, 9 января, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Космический корабль Dragon успешно покинул космическую станцию ​​после прибытия в орбитальную лабораторию чуть более месяца назад, чтобы доставить около 4400 фунтов научных исследований и материалов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент отстыковки станция пролетала около 259 миль над Тихим океаном.

Ожидается, что в среду, 11 января, американский корабль совершит приводнение с помощью парашюта у побережья Флориды.

27 ноября Cargo Dragon автоматически пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции. Отмечалось, что корабли Cargo Dragon в шестой раз доставляют грузы на МКС. В этот раз миссия состояла в доставке более 3 т припасов и оборудования для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Ожидается, что корабль привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите. На данный момент Dragon — единственный аппарат, способный вернуть груз на Землю.