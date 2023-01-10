Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дама в 2024 году
Наука
На Солнце произошла мощная вспышка
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» поразил условные цели в Норвежском море
Недвижимость
Эксперты предсказали рост этажности новостроек в Москве
Мир
Замглавы МИДа Руденко рассказал о принципах выстраивания отношений с Токио и Сеулом
Армия
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Общество
Три корпуса Боткинской больницы соединят отапливаемыми переходами до конца года
Мир
Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля
Происшествия
Один человек погиб и три пострадали в результате ДТП в Сахалинской области
Наука
Космический корабль Cargo Dragon успешно отстыковался от МКС
Общество
Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре 10 января
Мир
Огромный пылающий метеор был замечен в ночном небе над Лондоном
Сюжет:

Космический корабль Cargo Dragon успешно отстыковался от МКС

0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX без экипажа успешно отстыковался от зенитного порта модуля Harmony Международной космической станции (МКС). Об этом, 9 января, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Драконовы законы: как изменится космонавтика после запуска Crew Dragon
Частные корабли предлагают отрасли новые правила игры в мировом масштабе

«Космический корабль Dragon успешно покинул космическую станцию ​​после прибытия в орбитальную лабораторию чуть более месяца назад, чтобы доставить около 4400 фунтов научных исследований и материалов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент отстыковки станция пролетала около 259 миль над Тихим океаном.

Ожидается, что в среду, 11 января, американский корабль совершит приводнение с помощью парашюта у побережья Флориды.

27 ноября Cargo Dragon автоматически пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции. Отмечалось, что корабли Cargo Dragon в шестой раз доставляют грузы на МКС. В этот раз миссия состояла в доставке более 3 т припасов и оборудования для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Ожидается, что корабль привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите. На данный момент Dragon — единственный аппарат, способный вернуть груз на Землю.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023