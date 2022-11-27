Космический корабль Cargo Dragon в шестой раз доставит груз к МКС

Cargo Dragon доставит на МКС более 3 т припасов и оборудования для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем. Корабль запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, передает телеканал «Известия». 27 ноября аппарат автоматически пристыкуется к модулю Harmony американского сегмента станции. Стоит отметить, что корабли Cargo Dragon в шестой раз доставляют грузы на МКС. В рамках миссии аппарат будет находиться на орбите до января. Корабль привезет на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем станции на орбите. На данный момент Dragon — единственный аппарат, способный вернуть груз на Землю.

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