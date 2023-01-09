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Минобороны Украины отметило резкое падение боеспособности ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр: боеспособность ВСУ резко упала из-за новобранцев
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боеспособности из-за большого количества новобранцев. Об этом 8 января заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, пишет издание «Страна.ua».

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По ее словам, на данный момент большую часть украинской армии составляют призванные новобранцы, которые имеют довольно низкий уровень стойкости и боевого духа.

«И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями», — подчеркнула Маляр.

9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил о том, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки. Тем временем Киев пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военнослужащих, что там якобы осуществляется ротация. Филипоненко назвал это «распространенной практикой» для украинской стороны, которая не имеет ничего общего с реальностью.

До этого, 29 декабря 2022 года, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР.

В конце минувшего года сообщалось об одобрении Верховной радой Украины законопроекта об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины. Так, за дезертирство грозит до 12 лет лишения свободы. Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал нормативный акт, подчеркнув, что бегство солдат приводит к потерям позиций, которые потом приходится восстанавливать «очень дорогой ценой».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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