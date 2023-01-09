Эрдоган счел заслугой Турции спокойную обстановку в Черном море

Благодаря строгому соблюдению Турцией Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне черноморских проливов, удалось избежать проблем в бассейне Черного моря после начала специальной военной операции (СВО) РФ на территории Украины. Об этом заявил 9 января президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к нации после заседания кабмина страны.

«Турция неукоснительно следует Конвенции Монтрё. Тем самым мы предотвратили напряженность в бассейне Черного моря», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее, 29 ноября, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» оценил возможности НАТО усилить присутствие в Черном и Балтийском морях. По его словам, если Турция сохранит приверженность Конвенции Монтрё, флоту США будет крайне сложно увеличить свое присутствие в Черном море.

В июле 2022 года власти Великобритании отметили, что не имеют намерений нарушать конвенцию Монтрё о статусе проливов чтобы обеспечить вывоз украинского зерна.

До этого, в мае этого года, Турция отменила ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы была подписана в 1936. Согласно конвенции, торговые суда всех стран имеют право свободного прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. Для черноморских стран разрешен проход всех типов военных судов в мирное время. Нечерноморским державам разрешено вводить лишь мелкие надводные корабли.