В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство не планирует нарушать конвенцию Монтрё о статусе проливов чтобы обеспечить вывоз украинского зерна.

«Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода», — рассказал британский премьер, отвечая на вопрос о том, может ли Великобритания нарушить конвенцию.

Джонсон пояснил, что Лондон изучает все возможные варианты транспортировки зерна, в том числе и его вывоз в небольших партиях.

«Мы изучаем возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море», — пояснил премьер-министр.

Ранее, 30 июня, президент РФ заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Днем ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Москва заявила, что вывоз зерна с Украины невозможен, из-за того что акватории черноморских портов заминированы Киевом.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.