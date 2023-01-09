Реклама
Прямой эфир
Общество
Совершивший жесткую посадку Ан-2 пытался уйти на запасной аэродром из-за непогоды
Общество
Росавиация заявила о продолжении действия режима ограничения полетов на юге и в центре РФ
Мир
Болсонару госпитализировали в США
Общество
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Мир
Посол Украины Пристайко пожаловался на просроченное западное вооружение
Мир
СМИ сообщили о заговоре в Ватикане против действующего папы Франциска
Общество
Майор ГИБДД в отставке объяснил ужесточение наказания за выброс мусора из машины
Мир
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Происшествия
Спасатели начали эвакуацию пассажиров упавшего в НАО самолета Ан-2
Экономика
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Мир
Великобритания обсуждает вопрос отправки танков Challenger на Украину
Мир
Небензя опроверг автоматическое продление режима трансграничной помощи в Сирии

Сенатор предрекла протесты в США из-за политики Вашингтона

Сенатор Ковитиди: расточительство Вашингтона и безработица могут привести к протестам в США
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика американских властей и неоправданные траты Вашингтона на фоне экономического кризиса, охватившего мир, разозлят американцев и приведут к открытым протестам в США. Такое мнение в понедельник, 9 января, высказала «Известиям» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Площадь разногласия: изменится ли политика США при новом конгрессе
И какими будут первые инициативы республиканцев в палате представителей

По словам политика, в результате поддержки Украины и чрезмерного ужесточения монетарной политики США планомерно движутся к дальнейшему снижению рынка и экономики. При этом привыкшие жить в долг американцы не готовы к новым условиям, в частности к отказам банков в кредитовании, убеждена сенатор.

«Растущая экономическая неопределенность вынуждает американских банкиров быть осторожнее с финансовыми ресурсами, что влечет сокращение доступа рядовых американцев к кредитной корзине. Кроме того, сокращение сотрудников в банковской сфере США, начавшееся в конце 2022 года, является первой ласточкой безработицы, волна которой охватит США в 2023 году», — сказала Ковитиди.

Она уточнила, что о сокращениях в последние месяцы уже объявили крупнейшие банки Америки, включая Morgan Stanley и Citigroup.

На этом фоне, как считает сенатор, «мыльный пузырь» украинского президента Владимира Зеленского, удерживающего власть в стране исключительно за счет военного финансирования США, неминуемо лопнет, что повлечет изменение политического расклада на Украине и, как следствие, в театре военных действий.

Накануне Ковитиди прокомментировала «Известиям» заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина «выполняет миссию НАТО». Это утверждение, по ее мнению, является в высшей степени циничным и только подтверждает, что эта страна — только инструмент для Североатлантического альянса в борьбе с Россией.

Ранее, 6 января, стало известно, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023