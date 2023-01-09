Политика американских властей и неоправданные траты Вашингтона на фоне экономического кризиса, охватившего мир, разозлят американцев и приведут к открытым протестам в США. Такое мнение в понедельник, 9 января, высказала «Известиям» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По словам политика, в результате поддержки Украины и чрезмерного ужесточения монетарной политики США планомерно движутся к дальнейшему снижению рынка и экономики. При этом привыкшие жить в долг американцы не готовы к новым условиям, в частности к отказам банков в кредитовании, убеждена сенатор.

«Растущая экономическая неопределенность вынуждает американских банкиров быть осторожнее с финансовыми ресурсами, что влечет сокращение доступа рядовых американцев к кредитной корзине. Кроме того, сокращение сотрудников в банковской сфере США, начавшееся в конце 2022 года, является первой ласточкой безработицы, волна которой охватит США в 2023 году», — сказала Ковитиди.

Она уточнила, что о сокращениях в последние месяцы уже объявили крупнейшие банки Америки, включая Morgan Stanley и Citigroup.

На этом фоне, как считает сенатор, «мыльный пузырь» украинского президента Владимира Зеленского, удерживающего власть в стране исключительно за счет военного финансирования США, неминуемо лопнет, что повлечет изменение политического расклада на Украине и, как следствие, в театре военных действий.

Накануне Ковитиди прокомментировала «Известиям» заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина «выполняет миссию НАТО». Это утверждение, по ее мнению, является в высшей степени циничным и только подтверждает, что эта страна — только инструмент для Североатлантического альянса в борьбе с Россией.

Ранее, 6 января, стало известно, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Как сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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