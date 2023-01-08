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Сенатор назвала циничным заявление главы МО Украины о выполнении миссии НАТО

Сенатор Ковитиди: заявление главы МО Украины о выполнении миссии НАТО является в высшей степени циничным
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Сенсационное заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина «выполняет миссию НАТО», является в высшей степени циничным и только подтверждает, что эта страна — только инструмент для Североатлантического альянса в борьбе с Россией. Об этом заявила 8 января «Известиям» сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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«Вызывает удивление тот факт, что действующих украинских должностных лиц абсолютно не интересует жизнь, здоровье и судьба народа Украины. Всем уже очевидно, что [президентом Украины Владимиром] Зеленским и компанией народ Украины рассматривается исключительно в качестве обезличенной «живой силы», обязанной проливать кровь за НАТО», — отметила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что фактически конфликт двух славянских народов срежиссировали США в попытке «сбить с большой мировой шахматной доски русского ферзя».

«Однако на Украине об этом никто не упоминает, поскольку зарубежные хозяева нынешним украинским зеленским такие мысли не проплатили», — указала политик.

Как убеждена Ковитиди, все должностные лица Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, которые «с лакейским усердием разрушили национальную идентичность и суверенитет Украины», уже утомили Европу.

Впоследствии, по ее словам, можно ожидать только того, что «украинская политическая вакханалия» будет как грязная пена смыта народными протестами с последующей сменой политического режима на Украине. Пока «украинские временщики» находятся у власти, они пытаются как можно быстрее и больше вытянуть оружия и денег из «экономически потрепанной Европы и политически нестабильных США», заключила сенатор.

5 января глава украинского минобороны Алексей Резников выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют работу Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что поскольку солдаты НАТО не проливают свою кровь, а ее проливают украинские воины, от НАТО требуется только поставлять оружие.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что передача вооружений на Украину является кратчайшим путем к достижению мира в регионе. Он призвал союзников по альянсу вкладывать больше средств в оборону, бороться с «зависимостью от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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