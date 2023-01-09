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На «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Минцифры: электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на портале «Госуслуги». Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не потребуется, сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба Минцифры.

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«При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Минцифры, для получения полиса нужна только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня.

«Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении», — указано в сообщении.

При необходимости на портале можно приостановить или возобновить действие полиса, а также поменять страховую компанию или регион.

В России систему цифровых полисов ОМС запустили с 1 декабря. Согласно нововведению, россиянам будут присваиваться индивидуальные штрихкоды. С их помощью граждане смогут получить медицинскую помощь.

Как отметила 17 ноября профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, новая система учета ОМС упростит процесс оформления документов и позволит объединить данные о пациентах.

В новых регионах РФ система ОМС полноценно заработает с 2024 года.

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