Эксперт назвал альтернативы Windows

Генеральный директор «Праймсофт», кандидат технических наук Александр Заверзаев в понедельник, 9 января, рассказал «Известиям» о последствиях решения компании Microsoft перестать поддерживать операционную систему (ОС) Windows 8.1.

«Если говорить о российских разработчиках в контексте боязни, что нам где-то не продлят лицензию и что-то случится, то нужно понимать, что проблема Windows 8, и 9, и 10, да и остальных вариантов нас не беспокоит — мы все свои системы делаем исходя из того, что они импортонезависимые и самописные. Кроме того, есть множество решений в rustore, которые не привязаны к операционным системам», — подчеркнул он.

В качестве примера Заверзаев привел систему Astra Linux, которая включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России. Также есть сертифицированная операционная система Windows в открытых и закрытых сетях.

«В принципе прекращение поддержки Windows 8 ( 8.1) ничем и никому не грозит: они не фиксируют баги, не будут консультировать пользователей и так далее. Но без этого пользователь может обходиться. Просто пользователи смогут обновлять себе Windows 7 или 8, другие свежие версии через сервис обновления <...> Так что, полагаю, ничего не изменится — Windows как работал, так и будет работать. Специалисты смогут работать с ним или без него — в зависимости от специфики работы», — добавил специалист.

О решении Microsoft стало известно ранее в этот день. Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться, сообщили в компании.

В конце декабря «Известия» узнали, что Microsoft открыла российским пользователям доступ к скачиванию операционной системы Windows. Страница софта на официальном сайте компании вновь загружается без VPN. Установить можно как самую последнюю версию ОС Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты.

В октябре в ассортименте российских магазинов вновь появился офисный пакет Microsoft 365, которого не было с конца марта, когда американская компания официально остановила поставки своих продуктов в РФ.

Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в РФ в конце марта после начала российской спецоперации по защите Донбасса.