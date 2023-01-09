Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова
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- Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Об этом журналистам сообщили 9 января в пресс-службе СКР.
Как сообщили в Следственном комитете, Смольянинов в интервью одному из западных изданий сделал несколько заявлений, направленных против Российской Федерации.
В частности, актер подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное «превратится в радиоактивный пепел», уточняет «Газета.Ru». Кроме того, артист выразил готовность сражаться на стороне боевиков ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего хорошего о словах Смольянинова в Кремле не думают.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в разговоре с «Известиями» отметил, что важно, чтобы «лжепатриот Смольянинов» не заработал больше ни копейки в России.
Актриса Яна Поплавская отметила, что заявление актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ» — словоблудие.
В свою очередь, депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев указал, что в фильмах, где играл Смольянинов, нужно вставлять предупреждение о предательстве.