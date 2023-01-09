В Совфеде отреагировали на высказывания актера Смольянинова

Сейчас такое время, когда все лжепатриоты «хорошо проявляются». Важно, чтобы они не заработали больше ни копейки в России. Об этом 9 января «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Таким образом он отреагировал на слова актера Артура Смольянинова о поддержке украинской стороны в конфликте.

«Формально у него паспорт есть, но он точно не является моим соотечественником по своему духу, по своему настрою и по отсутствию любых моральных устоев. За свои слова он ответит, несомненно», — сказал Долгов.

Он подчеркнул, что такие высказывания недопустимы для человека, который «годами зарабатывал — и зарабатывал неплохо — и пытался изобразить из себя патриотически настроенного деятеля культуры».

«Человек открыто высказал свою поддержку нацистским взглядам, нацистскому режиму — это выбор. Но мы прекрасно знаем, как история однажды уже поступила с нацизмом при решающей роли нашей страны, которая внесла самый большой вклад в разгром нацизма. А с такими, как Смольянинов, я думаю, разберемся», — сказал Долгов.

Сенатор добавил, что важно, чтобы Смольянинов и ему подобные, так называемые деятели культуры, не смогли больше заработать ни копейки в РФ.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего хорошего не думают о заявлениях Смольянинова. По словам Пескова, важнее, что думают об этом соответствующие ведомства.

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.