В ЦСР рассказали о возможностях для бизнеса РФ после ухода некоторых компаний

Сложившаяся в России ситуация после ухода некоторых иностранных компаний создает уникальные возможности для российского бизнеса, выразил мнение первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин. Об этом он рассказал «Известиям» 9 января.

При этом он подчеркнул, что Россия остается крупным в мировом масштабе рынком.

«Среди иностранных компаний больше тех, кто тем или иным образом ограничил свою деятельность в нашей стране, но не ушел полностью — путем приостановки операционной деятельности, инвестиций, но иногда лишь сокращая ассортимент или отказываясь от рекламы и продвижения продукции», — объяснил Копейкин.

По его словам, на начало осени из крупнейших иностранных компаний, представленных в РФ, таких было около трети.

«Соответственно, при изменении условий восстановить свою деятельность на российском рынке таким компаниям будет проще», — уточнил он.

По данным исследования ЦСР на сентябрь, большая часть иностранных компаний, заявивших об уходе из России, собиралась делать это путем передачи российского подразделения другому лицу — новому собственнику, а не путем полной ликвидации бизнеса, добавил Копейкин. При этом чаще всего новые собственники — это российские управленческие команды, но есть и прецеденты прихода новых инвесторов из дружественных стран, отметил он. В то же время, по оценкам Центра стратегических разработок, не менее 30% сделок предусматривали возможность возврата предприятия исходному владельцу. Таким образом, как объяснил Копейкин, даже уходя, многие иностранные компании пытаются сохранить возможность вернуться.

«Сложившаяся ситуация создает уникальные возможности для российских компаний — как для приобретения готовых бизнесов на эксклюзивных условиях, так и для занятия освободившихся от конкурентов ниш на рынке», — отметил первый вице-президент ЦСР.

Несмотря на то что существуют проблемы, связанные с необходимостью замещать технологии, находить новые пути поставок сырья и оборудования, каналы продаж, многие их успешно решают, рассказал Копейкин.

«Но нельзя забывать и о потенциальных долгосрочных рисках для потребителей и экономики в целом из-за снижения выбора, конкуренции и, соответственно, сужения стимулов для развития и инноваций. <…> С этой точки зрения возвращение тех иностранных компаний, которые захотят вернуться в долгосрочной перспективе, будет позитивным фактором для экономического развития», — заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский бизнес «проворно занимает» пустые ниши, которые образовались на рынке после ухода зарубежных игроков.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на российском рынке осталось 75,9% иностранных компаний.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в РФ или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

19 сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения на российский рынок.