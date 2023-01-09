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Военный обозреватель оценил планы Германии передать Киеву БМП Marder

Военный обозреватель Лавров: передача Украине 40 экземпляров германских БМП Marder сама по себе ничего не решает
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Возможная поставка Киеву 40 экземпляров боевых машин пехоты (БМП) Marder от Берлина «сама по себе ничего не решает». Об этом 9 декабря сообщил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

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«ВФУ исчерпали и собственные запасы советской бронетехники, и ее остатки в бывших странах Варшавского договора, поэтому сейчас мы видим переход на натовскую бронетехнику. Возможно, к лету–осени 2023-го мы увидим у ВФУ и распространенные немецкие танки Leopard», — сказал он.

По словам эксперта, БМП Marder разработана в 50-х годах прошлого века и несколько раз модернизировалась. Она специально создавалась для противостояния советской бронетехнике, в первую очередь БМП-1 и БМП-2, которых до сих пор много на вооружении.

«Имеет хорошую для своего времени пушку и приборы наблюдения. Неясно, какую версию передадут Украине, обычную или более продвинутую с усиленным бронированием, которое способно выдерживать обстрел из 30-мм автоматических пушек советских БМП», — добавил он.

Лавров подчеркнул, что Marder — далеко не самая совершенная немецкая БМП, но она гораздо проще самой современной Puma, что позволит легче освоить и эксплуатировать ее в украинских условиях.

«Озвученного количества достаточно только для комплектования ими одного механизированного украинского батальона», — сказал военный обозреватель.

Он добавил, что результаты боевых действий в спецоперации сейчас не определяются прямыми столкновениями механизированных войск. По большей части задействованы артиллерия, пехота и беспилотники.

«Поэтому сама по себе передача БМП ничего не решает, будь это германские Marder или американские Bradley. Важно, как их будут применять и какой баланс сил сложится к моменту их прибытия на фронт», — заключил Лавров.

Накануне издание Bild представило результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты Marder.

6 января представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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