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Читатели Daily Mail раскритиковали сносы памятников русской культуры на Украине

Читателей Daily Mail возмутили сносы памятников на Украине
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Фото: REUTERS/Serhii Smolientsev
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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали украинские власти за сносы памятников, связанных с Россией. Комментарии появляются под статьей от 7 января о демонтаже скульптуры Михаила Ломоносова в Днепропетровске.

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Пользователи считают, что Украина уничтожает память о людях, которые никак не связаны с сегодняшним военным конфликтом.

«Это их позор — сносить памятники исторических личностей, которые не имеют никакого отношения к конфликту. Наверняка у них нет ни одного украинского поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным», — написал eureka_dc.

«Они ненавидят местные исторические памятники и родной язык местных жителей. Разве это не доказательство того, что они живут не на своей земле?» — заметил Newcomer_I.

«Днепр был основан около 1776 года и первоначально назывался Екатеринослав (Слава Екатерине) в честь Екатерины Великой. Под ее руководством эти земли были отвоеваны у Турции/Османской империи. Ломоносов же был ученым XVIII века, даже не военным и не политическим деятелем. Пушкин был поэтом XVIII века, Горький — писателем и драматургом XIX века. Начните тогда жечь книги на площадях!» — добавил zuck.

«В Киеве есть статуя женщины. Большой. Многометровая высота. Взорвите его, на нем символы «ненавистной» России. Взорвите все заводы и фабрики, ГЭС и ТЭС, которые построила для вас Россия. Пройти весь путь до конца», — считает читатель Klouss.

«Именно такую диктатуру финансируют ваши налоги», — подытожил pamery.

Памятник Ломоносову в Днепропетровске демонтировали 6 января. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

В конце декабря 2022 года в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. В середине декабря в городе также был убран памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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