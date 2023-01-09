Два человека погибли в результате пожара в жилом доме под Красноярском

Двое мужчин погибли в результате пожара в жилом доме в поселке Балахта Балахтинского района. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что огонь вспыхнул в одноэтажном доме. В данный момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 48 кв. м. На месте происшествия работали 12 человек, было привлечено пять единиц техники.

Как уточнили в ведомстве, причину пожара предстоит установить дознавателю.

Ранее в этот день сообщалось, что два человека погибли при пожаре в жилом доме в Уфе. Накануне стало известно, что загорелось трехэтажное здание на 15 квартир. Администрация города пообещала экстренно расселить жильцов дома в случае необходимости.