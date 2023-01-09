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Полиция Бразилии сбросила на протестующих шумовые гранаты с вертолета

Бразильская полиция задержала 170 участников погромов в столице

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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По меньшей мере 170 человек были задержаны во время беспорядков в Бразилии. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает телеканал Globo.

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Отмечается, что в специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими.

До этого поступала информация о 150 задержанных демонстрантах, из которых 30 были арестованы по решению верховного судьи Бразилии Александра де Мораеша. Нарушителям может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Согласно имеющимся данным, в акциях протеста приняли участие около 5 тыс. человек.

Ранее в этот день стало известно, что вертолет военной полиции сбрасывает на протестующих шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Кроме того, правоохранители начали постепенно восстанавливать контроль над зданиями федерального Верховного суда и парламента.

В настоящее время в столице Бразилии проходят массовые выступления сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Предполагалось, что акции будут мирными, однако они очень быстро переросли в захват правительственных зданий. Участники митинга требуют отставки президента Лулы да Силвы.

Ранее в этот день сообщалось, что сторонники экс-президента Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здание государственного парламента в столице страны.

Тогда же появились сообщения о том, что демонстранты начали громить парламент. Помимо этого, в сети были опубликованы видео якобы актов вандализма в президентском дворце в столице. Начальник федеральной полиции Бразилии Андерсон Торрес заявил, что преступники не останутся безнаказанными.

Отмечается, что президента да Силву эвакуировали в безопасный район вдали от центральной части столицы. Глава государства, в свою очередь, объявил режим ЧС в Бразилиа до конца января и пообещал принять меры в отношении протестующих, ответственных за погромы, а также потворствовавших этому полицейских.

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