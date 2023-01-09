Москвичи смогут пройти плановую диспансеризацию с 9 января

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников 8 января сообщил, что диспансеризация в столичных поликлиниках в 2023 году начнется с 9 января.

В беседе с агентством городских новостей «Москва», он уточнил, что записаться на обследование можно в поликлинике на стойке администраторов, на сайте mos.ru, через приложение «Госуслуги Москвы», по единому телефону службы записи: +7 (495) 539-30-00 или 122, а также по направлению от врача.

Тяжельников отметил, что профилактическое обследование проводится один раз в год.

«Пациенты, перенесшие ковид, могут пройти углубленную диспансеризацию спустя 60 дней с момента выздоровления также с 9 января в часы работы поликлиник», — рассказал Тяжельников.

Также, по его словам, диспансеризация часто помогает обнаружить опасные заболевания, о наличии которых человек даже не подозревал. Поскольку многие болезни начинаются бессимптомно, и их можно диагностировать только с помощью анализов. После прохождения обследования врачи обнаруживают диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже онкологию. Однако у болезней, найденных на ранних стадиях, прогноз для лечения и выздоровления более перспективный, добавил Тяжельников.

Ранее, 23 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил российским регионам усилить работу здравоохранения в новогодние праздники. По его словам, необходимо грамотно сформировать график работы медицинских организаций, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, обратиться в аптечные пункты, травмпункты и получить необходимую помощь.