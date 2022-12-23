Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил российским регионам усилить работу здравоохранения в новогодние праздники. Его слова 23 декабря приводит пресс-служба Минздрава.

«В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — поручил министр.

Также, по его словам, необходимо грамотно сформировать график работы медицинских организаций, чтобы люди во время новогодних каникул могли пройти диспансеризацию, обратиться в аптечные пункты, травмпункты и получить необходимую помощь.

Кроме того, поручено взять на контроль обеспеченность стационаров, амбулаторного звена и аптек лекарствами для лечения COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Еще в ноябре Мурашко дал указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца.

По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.