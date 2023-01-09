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Эксперт раскрыл секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году

Эксперт Зайцев раскрыл секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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На рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные инвестиции стали менее актуальны, заявил «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Продолжительный период на рынке недвижимости практически во всех крупных городах достаточно было приобрести ликвидный объект и спустя год-два его можно было продать с доходностью от 15% годовых. Сейчас рынок меняется, а это требует и корректировки подходов к инвестициям», — рассказал Зайцев.

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Но сейчас, по мнению эксперта, наиболее оптимальными становятся инвестиции на короткий срок, до 3–4 месяцев. Объем предложения за предыдущий год на рынке вторичного жилья существенно вырос во многих крупных городах, а вместе с ним и конкуренция между продавцами. При этом покупатели всё чаще склоняются к выбору квартир с ремонтом и всё реже готовы приобретать объекты в неудовлетворительном состоянии, сказал он.

«Часть тех, кто на волне ажиотажного спроса приобрел вторую и третью квартиру, сейчас хотят их срочно продать для погашения ипотеки. Нередко такие квартиры можно приобрести с хорошим дисконтом, доходящим до 20–30% от рыночной стоимости», — продолжает эксперт.

Именно такие квартиры сейчас наиболее популярны среди инвесторов, которые выкупают их, делают ремонт и продают в максимально сжатые сроки — обычно в течение 3–4 месяцев после покупки, сказал он.

«Изначальный дисконт защищает таких инвесторов от снижения цены и позволяет продавать уже отремонтированную квартиру с дисконтом, зарабатывая от 20–25%», — говорит Зайцев.

По его словам, второй вариант — это долгосрочные инвестиции в недвижимость, которые не теряют своей актуальности.

«После стабилизации экономической и геополитической ситуации рост цен на недвижимость продолжится, как это было после кризисов 2008 года и 2014–2015 годов, и цены на недвижимость отыграют период стагнации», — подытожил эксперт.

Ранее в январе Зайцев предсказал скидки на вторичное жилье в России. По его словам, в краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться.

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