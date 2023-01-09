Эксперт раскрыл секреты инвестиций в недвижимость в 2023 году

На рынке вторичной недвижимости в России в наступившем году лучше зарабатывать на краткосрочных или долгосрочных инвестициях в недвижимость. Среднесрочные инвестиции стали менее актуальны, заявил «Известиям» директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Продолжительный период на рынке недвижимости практически во всех крупных городах достаточно было приобрести ликвидный объект и спустя год-два его можно было продать с доходностью от 15% годовых. Сейчас рынок меняется, а это требует и корректировки подходов к инвестициям», — рассказал Зайцев.

Но сейчас, по мнению эксперта, наиболее оптимальными становятся инвестиции на короткий срок, до 3–4 месяцев. Объем предложения за предыдущий год на рынке вторичного жилья существенно вырос во многих крупных городах, а вместе с ним и конкуренция между продавцами. При этом покупатели всё чаще склоняются к выбору квартир с ремонтом и всё реже готовы приобретать объекты в неудовлетворительном состоянии, сказал он.

«Часть тех, кто на волне ажиотажного спроса приобрел вторую и третью квартиру, сейчас хотят их срочно продать для погашения ипотеки. Нередко такие квартиры можно приобрести с хорошим дисконтом, доходящим до 20–30% от рыночной стоимости», — продолжает эксперт.

Именно такие квартиры сейчас наиболее популярны среди инвесторов, которые выкупают их, делают ремонт и продают в максимально сжатые сроки — обычно в течение 3–4 месяцев после покупки, сказал он.

«Изначальный дисконт защищает таких инвесторов от снижения цены и позволяет продавать уже отремонтированную квартиру с дисконтом, зарабатывая от 20–25%», — говорит Зайцев.

По его словам, второй вариант — это долгосрочные инвестиции в недвижимость, которые не теряют своей актуальности.

«После стабилизации экономической и геополитической ситуации рост цен на недвижимость продолжится, как это было после кризисов 2008 года и 2014–2015 годов, и цены на недвижимость отыграют период стагнации», — подытожил эксперт.

Ранее в январе Зайцев предсказал скидки на вторичное жилье в России. По его словам, в краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться.