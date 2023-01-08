Реклама
Прямой эфир
Общество
Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Перми
Происшествия
Старобешевская ТЭС в ДНР повреждена после удара украинских войск
Происшествия
В ЛНР назвали подрыв вероятной причиной аварии на магистральном газопроводе
Общество
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в некоторых областях РФ
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Зугрэсу в ДНР из «Точки-У»
Мир
Посол Эритреи в России заявил о потере Западом влияния в Африке
Общество
«Луганскгаз» завершил ремонтные работы на газопроводе в ЛНР после взрыва
Мир
Минобороны Украины не объявляло призыв женщин по мобилизации
Мир
Bloomberg заявило о сокращении сотрудников Twitter в Дублине и Сингапуре
Мир
Минимум 17 человек погибли в результате ДТП в Китае
Происшествия
Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса под Томском
Мир
Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Эксперт предсказал скидки на вторичное жилье в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время вторичное жилье в России будет продаваться со скидками, поскольку на рынке меньше покупателей, чем продавцов. Такой прогноз «Известиям» озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации», — сказал он.

Ростом едины: за год новостройки в России подорожали почти на 15%
Можно ли надеяться на снижение цен в 2023-м

Сейчас средний дисконт при продаже вторичных квартир в России держится на уровне 5,9–6%, отметил эксперт.

По словам Зайцева, несмотря на дисконт, собственники пока не готовы снижать цену в объявлениях, надеясь продать свои квартиры по максимально высокой цене.

«Привлекательны для приобретения сейчас квартиры, которые собственники хотят срочно продать, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за того, что боятся дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости. В этом случае дисконт может доходить до 20–25%. Такие варианты всё больше интересуют частных инвесторов», — добавил он.

Сейчас активизировались частные инвесторы, которые скупают квартиры с дисконтом, делают в них ремонт и продают с наценкой, добавил Зайцев.

«Покупка квартиры с высоким дисконтом защищает таких инвесторов от просадки цен, а быстрая скорость ремонта и продажи обеспечивает доходность на уровне 20–25% с объекта», — подытожил эксперт.

Ранее, 4 января, сообщалось, что за год количество выставленных на продажу вторичных квартир в Москве выросло на 24,8%. Это рекорд среди крупных городов.

Увеличение объема предложения жилья повышает конкуренцию, что приводит к росту скидок. Наиболее быстрыми темпами показатель увеличивался с апреля по сентябрь 2022 года, параллельно разгоняя дисконт. Его средний уровень в августе достиг рекордного значения — 6%, рассказали «Известиям» в компании «Этажи».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023