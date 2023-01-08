Эксперт предсказал скидки на вторичное жилье в России

В ближайшее время вторичное жилье в России будет продаваться со скидками, поскольку на рынке меньше покупателей, чем продавцов. Такой прогноз «Известиям» озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.



«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом, которые могут активизироваться после очередной индексации», — сказал он.

Сейчас средний дисконт при продаже вторичных квартир в России держится на уровне 5,9–6%, отметил эксперт.



По словам Зайцева, несмотря на дисконт, собственники пока не готовы снижать цену в объявлениях, надеясь продать свои квартиры по максимально высокой цене.



«Привлекательны для приобретения сейчас квартиры, которые собственники хотят срочно продать, чтобы закрыть долги по кредитам или из-за того, что боятся дальнейшего снижения цены вторичной недвижимости. В этом случае дисконт может доходить до 20–25%. Такие варианты всё больше интересуют частных инвесторов», — добавил он.



Сейчас активизировались частные инвесторы, которые скупают квартиры с дисконтом, делают в них ремонт и продают с наценкой, добавил Зайцев.



«Покупка квартиры с высоким дисконтом защищает таких инвесторов от просадки цен, а быстрая скорость ремонта и продажи обеспечивает доходность на уровне 20–25% с объекта», — подытожил эксперт.

Ранее, 4 января, сообщалось, что за год количество выставленных на продажу вторичных квартир в Москве выросло на 24,8%. Это рекорд среди крупных городов.

Увеличение объема предложения жилья повышает конкуренцию, что приводит к росту скидок. Наиболее быстрыми темпами показатель увеличивался с апреля по сентябрь 2022 года, параллельно разгоняя дисконт. Его средний уровень в августе достиг рекордного значения — 6%, рассказали «Известиям» в компании «Этажи».