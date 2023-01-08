Илон Маск анонсировал обновление для Twitter с длинными постами

Предприниматель Илон Маск анонсировал обновление для социальной сети Twitter, в котором, в частности, пользователи смогут писать длинные посты. Об этом глава компании сообщил на своей странице в сети микроблогов в 8 января.

Так, после обновления пользователи смогут переходить от вкладки рекомендованных публикаций к постам отслеживаемых профилей свайпами влево и вправо. Такая функция появится в приложении в течение недели.

Во второй половине января в Twitter заработает функция, позволяющая делать закладки в приложении, а в первых числах февраля — возможность писать «длинные» твиты.

Также Маск анонсировал изменение интерфейса, однако подробностей не сообщил, отметив при этом, что такой шаг станет только первой частью «масштабного» изменения.

Еще в начале декабря Маск сообщал, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

30 декабря владелец компании указал, что в январе в соцсети появится опция, показывающая пользователям причину блокировки аккаунта.

23 декабря в Twitter заработал счетчик просмотров твитов.