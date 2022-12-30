В Twitter начнет отображаться причина блокировки аккаунта

В сервисе сообщений Twitter появится опция, показывающая пользователям причину блокировки аккаунта. Об этом 30 декабря сообщил владелец соцсети Илон Маск.

«Нам действительно нужно выпустить опцию, которая показывает, почему тот или иной аккаунт был заблокирован или почему его видимость была скрыта (то есть попал в теневой бан)», — написал он на своей странице.

Он уточнил, что функция появится в январе.

Ранее, 23 декабря, в Twitter заработал счетчик просмотров твитов. Маск сообщил о нововведении днем ранее.

Он пояснил, что теперь пользователи соцсети смогут видеть, сколько людей ознакомились с конкретной публикацией. Счетчик просмотров также используется и в видеороликах.

11 декабря бизнесмен сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

Маск возглавил Twitter 28 октября. По его словам, для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере», поэтому он и решил купить компанию.