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В Twitter заработала новая функция по подсчету просмотров публикаций

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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В социальной сети Twitter заработал счетчик просмотров твитов, сообщил 23 декабря портал The Verge.

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Он располагается в левом нижнем углу каждого твита, указал портал.

Днем ранее о запуске этой функции сообщил глава Twitter Илон Маск. Он отметил, что теперь пользователи соцсети смогут видеть, сколько людей ознакомились с конкретной публикацией. Счетчик просмотров также используется и в видеороликах.

По мнению американского предпринимателя, эта функция покажет, что «Twitter намного живее, чем кажется», так как большинство пользователей лишь читают твиты, но не отвечают на них, не лайкают и не репостят.

11 декабря Маск сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

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