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Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский

Умер сценарист продолжения «Иронии судьбы» и сериала «Консультант»
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Фото: ТАСС/Александр Карелин
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Умер российский писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет 8 января, сообщил в воскресенье режиссер Алексей Рудаков.

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«Молитвы и усилия врачей не помогли. Великий русский писатель Алексей Иванович Слаповский скончался сегодня в 8 часов утра», — сообщил он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

Он рассказал, что в начале декабря писателя выписали из больницы после пневмонии, все анализы и показатели были в норме. Однако спустя некоторое время состояние Слаповского стало резко ухудшаться.

«Видимо, в больнице он подцепил какую-то инфекцию, которая «дремала» до поры до времени, а потом «накрыла», — обратил внимание режиссер.

Снова в больницу Слаповского увезли двумя днями ранее. У него было поражено 75% легких. При этом Рудаков указал, что перенесенная писателем пневмония не связана с коронавирусом. Между тем, по данным других источников, Слаповский скончался от последствий COVID-19.

Пресс-секретарь Союза театральных деятелей России Татьяна Никольская высказалась о смерти Слаповского. В беседе с «Известиями» она рассказала, что он был мастером пера и интересным драматургом.

«Это был интересный драматург, мастер. Это совершенно точно. Он был не только членом Союза театральных деятелей, но и участником всей его творческой жизни, особенно со всем тем, что связано с драматургией. Его мнение и позиция всегда были очень важны в отборе пьес и других произведений», — сказала она.

Слаповский родился в 1957 году в Саратовской области, окончил филологический факультет Саратовского университета. Там же работал учителем в школе, корреспондентом на местном телевидении. С 1990 по 1995 год был редактором и завотделом художественной литературы журнала «Волга», в это же время писал сценарии для фильмов и сериалов. В 2001 году переехал в Москву.

Он написал несколько десятков книг, наиболее известными стали «Анкета», «Качество жизни», «Синдром феникса», «Неизвестность». Также он является автором сценариев сериалов «Остановка по требованию», «Заколдованный участок», «Консультант», фильмов «Ирония судьбы. Продолжение», «Клинч» и других.

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